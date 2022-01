Lazio, il dato parla chiaro: troppe volte in svantaggio in stagione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio ha rimontato ieri l’Empoli: la squadra di Sarri è andata in svantaggio ben tredici volte sulle venti partite di campionato giocate

Il pareggio in rimonta di ieri pomeriggio della Lazio contro l’Empoli ha lasciato l’amaro in bocca a Sarri che sperava nella terza vittoria consecutiva dopo quelle con Genoa e Verona.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola riporta un dato preoccupante sull’andamento dei biancocelesti in questo campionato. Nelle venti partite giocate Immobile e compagni sono andati sotto ben tredici volte, recuperando un bottino di tredici punti. Non male, ma evitare partenze ad handicap faciliterebbe di molto la scalata in classifica.