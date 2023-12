Lazio, il club ricorda l’incredibile gol di Milinkovic contro il Torino: ecco i commenti dei tifosi -FOTO

Lazio, il club ricorda l’incredibile gol di Milinkovic contro il Torino: ecco i commenti dei tifosi sotto il post

Quanta nostalgia di Milinkovic Savic. Un campione vero, in campo e fuori, ricordato oggi dal club con un post per il suo gol contro il Torino all’Olimpico del 29 dicembre 2018. I tifosi della Lazio si sono subito scatenati nei commenti: “Riportatelo a casa” scrive un tifoso, “Mammamia quanto mi manchi”, scrive invece un altro. “Lo ricordo come se fosse ieri”, dice con un po’ di amarezza un altro supporter.