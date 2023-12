Lazio, il club annuncia la nuova partnership: il comunicato diramato dai canali ufficiali biancocelesti

Attraverso i propri canali ufficiali la Lazio ha annunciato la nuova partnership con TV Play. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO– «TV PLAY diventa, da questa stagione, Official Partner della S.S. Lazio.

Una partnership tra un`eccellenza del calcio italiano ed un nuovo modo di raccontare lo sport più amato al mondo che prevede la presenza del marchio TVPLAY dello Stadio Olimpico di Roma, in occasione delle gare della squadra biancoceleste, sui led di bordocampo, sui maxischermi e sui backdrop per le interviste ai calciatori e ai dirigenti.

TV PLAY è un brand presente sui dispositivi di milioni di italiani attraverso quella crossmedialità sempre più centrale nelle strategie delle grandi aziende.

“Siamo davvero felici di scendere in campo come partner della S.S. Lazio, squadra seguita da milioni di tifosi in Italia e nel mondo; un club che fonda la sua essenza sul merito – spiega Daniele Carnevali, AD del gruppo Web365 – e sull`equilibrio gestionale. Gli stessi valori che condivide il nostro gruppo editoriale, una filosofia che mette al centro il fair play per raggiungere gli obiettivi di squadra. Un accordo che vuol guardare al radicamento territoriale ma volgendo lo sguardo a mercati sempre più ampi”.

TV PLAY è il primo canale sportivo italiano su Twitch: la diffusione attraverso la piattaforma amata dai più giovani è supportata da un seguito consolidato sui siti sportivi del network WEB 365, un colosso della diffusione news in Italia con numeri da vertice: più di 20 milioni di contatti a trimestre rappresentano un traguardo raggiunto, ma anche il desiderio di non fermarsi».