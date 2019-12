Lazio, il bomber dell’ultimo decennio è Immobile

In sole tre stagioni e mezzo è riuscito a diventare l’idolo dei tifosi della Lazio segnando tanto: Immobile è il re dei bomber del decennio

Negli ultimi dieci anni, il cognome che è stato urlato più volte dai tifosi della Lazio è stato quello di Immobile.

Per ben 105 volte il bomber campano ha fatto sgolare i propri sostenitori, riuscendo in qualcosa di straordinario. Infatti King Ciro ha segnato più di tutti i suoi colleghi che hanno vestito la maglia della Lazio dal gennaio del 2010 in poi, superando nomi importanti come quelli di Klose (64 reti), Candreva (45), Hernanes (41), Milinkovic (35), Felipe Anderson, Parolo e Lulic (34), Mauri, Keita e Floccari (31). In soli tre stagioni e mezzo ha conquistato tutti a suon di goal. Con i suoi tiri, Immobile continua a sfondare le reti avversarie ed i record biancocelesti.