Lazio, i convocati di Inzaghi: out Luis Alberto, dentro Armini, Falbo e Moro

La lista dei convocati della Lazio di Simone Inzaghi per la sfida di questa sera contro la Juventus. Assente Luis Alberto.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i convocati della Lazio. Come anticipato dal tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, in conferenza stampa, Luis Alberto non prenderà parte al match dello Stadium contro la Juventus. Presenti invece, nella lista dei giocatori a disposizione del tecnico, i baby Armini, Falbo e Raul Moro. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha;

Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Vavro;

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Cataldi, Falbo, Milinkovic, Parolo;

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile, Moro.