Lazio, attenta a Djurić: la punta del Verona mette nel mirino Sarri

Super momento di forma per l’attaccante dell’Hellas Verona Milan Djurić, che mette nel mirino la Lazio prossima avversaria degli scaligeri

Milan Djurić non si ferma più. Dopo il gol che ha consentito all’Hellas Verona di pareggiare per 2-2 contro il Lecce, l’attaccante degli scaligeri si è ripetuto nel match successivo siglando la marcatura del momentaneo 2-1 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium (Udine).

Smaltito l’impegno contro i biancocelesti per il club di Marco Baroni sarà tempo di pensare alla Lazio, prossima avversaria in Serie A. Lo sa bene proprio l’attaccante che mette nel mirino la squadra di Maurizio Sarri. Ricordiamo che a differenza dei biancocelesti il club veneto non avrà impegni di Coppa Italia in settimana.