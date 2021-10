Lazio, contro l’Hellas Milinkovic cerca la spallata finale. Il serbo, ancora preferito a Luis Alberto, può ampliare il divario nelle gerarchie

Incompatibilità sì, alternanza no. Sembra essere questo il leit motiv della tormentata vicenda Luis Alberto-Milinkovic Savic: Sarri non li vede assieme ma, di fatto, a non giocare mai è sempre lo spagnolo. Negli ultimi giorni il caso è precipitato con la vicenda del like incriminato del Mago ad un post anti-Sarri, ed ecco che contro l’Hellas Verona il serbo potrebbe dare la spallata decisiva al dualismo.

Una grande prestazione di Milinkovic contro gli scaligeri taglierebbe definitivamente fuori Luis Alberto, col primo dei due che ha già deciso l’ultimo scontro tra le due squadre. Era l’ultima giornata dello scorso campionato, e un gol allo scadere del numero 21 risolse il match.