Lazio, Guendouzi spera nella CONVOCAZIONE: Deschamps può portarlo a EURO 2024

Lazio, Guendouzi vicino alla CONVOCAZIONE: Deschamps può portarlo a EURO 2024. Le ultime sul centrocampista della Francia

Come riporta il quotidiano francese Le Parisien, ci sarebbero novità interessanti sulla possibile convocazione di Matteo Guendouzi agli Europei in programma in Germania a giugno.

L’infortunio di Coman, potrebbe liberare il posto nei 26 a Barcola del PSG, mentre il centrocampista della Lazio, gia convocato nelle ultime due uscite in amichevole, può sperare in una chiamata del ct Deschamps.