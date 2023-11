Lazio, guarda Mourinho: il derby con l’Arabia sullo sfondo

José Mourinho si prepara ad affrontare la Lazio nel derby con la sua Roma, sullo sfondo la distrazione delle sirene arabe

Il conto alla rovescia sta per terminare. Ancora una manciata di giorni e poi Lazio e Roma si troveranno sul campo dello Stadio Olimpico pronte a darsi battaglia. Un appuntamento, quello con la stracittadina, che entrambi i club non vogliono fallire, a partire dai rispettivi allenatori Maurizio Sarri e Josè Mourinho.

Quest’ultimo in particolar modo, potrebbe arrivare alla sfida in un momento alquanto particolare per la sua carriera. Come riportato da TMW infatti, rumors dall’Inghilterra suggeriscono l’imminente trasferimento dello Special One: direzione, si legge, Al Ittihad: Arabia Saudita.