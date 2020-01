Lazio, Graziani: «Voto 10 ai biancocelesti per quello dimostrato finora»

Lazio, i voti di Ciccio Graziani sul girone di andata di alcune squadre della Serie A ai microfoni di TMW Radio

Le dieci vittorie consecutive in questa Serie A stanno facendo volare la Lazio sempre più in alto. Il terzo posto in classifica sta facendo sognare oltre i suoi tifosi e molti sono gli addetti ai lavori che ne sono rimasti ammaliati. Anche Ciccio Graziani è fra questi e ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sui biancocelesti. Ecco le sue parole:

«La Lazio merita 10 per quello che ha fatto e 9 l’Inter. I voti negativi vanno a Napoli e Milan. Sono le delusioni della stagione. Voto 10 a Immobile e 5 a Dzeko. Il bosniaco è nettamente in ritardo rispetto ad attaccanti come Caputo.»