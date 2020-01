Lazio, ecco chi è Escalante: il classe ’93 arriverà quest’estate

La Lazio avrebbe bloccato per giugno Gonzalo Escalante dell’Eibar

La Lazio, in particolare nella persona del ds Igli Tare, avrebbe bloccato Gonzalo Escalante dell’Eibar, centrocampista argentino classe ’93. Il ragazzo nato a Bella Vista sarebbe finito nel mirino del club biancoceleste per sostituire in futuro Marco Parolo, che non è più un giovincello. L’ex Boca Juniors è in scadenza di contratto a giugno prossimo e la Lazio non ci ha pensato due volte.

CARATTERISTICHE – Escalante è un centrocampista difensivo dal carattere forte, che spesso lo induce a conquistare palla con interventi al limite. Bravo nei contrasti e nel recupero palla, è in possesso di una tecnica discreta oltre a essere dotato di una grande resistenza che gli consente di effettuare recuperi provvidenziali. La società di Formello ha blindato un giocatori di sicuro affidamento.