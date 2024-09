Lazio, ancora un GOL SUBITO nei primi minuti: bisogna migliorare QUESTO ASPETTO

Anche contro il Verona la Lazio ha subito un gol nei entro il decimo minuto di gioco: è la quarta volta in quattro partite

«Questa è una cosa che mi fa in*****re e la squadra lo sa. La squadra deve stare attenta ogni minuto», così Marco Baroni aveva parlato in conferenza stampa prima di Lazio-Verona. Nonostante la vittoria dei biancocelesti però, il tecnico non può essere soddisfatto di aver subito ancora una volta un gol nei primi 10′ di gioco.

Nelle precedenti uscite – Venezia, Udinese e Milan – i biancocelesti erano sempre andati in svantaggio nei primi due minuti e in due casi, contro veneti e rossoneri, sono poi riusciti a rimontare. Ieri contro il Verona per la prima volta è passata in vantaggio – gol di Dia al 5′ – ma dopo appena due minuti, su una verticalizzazione da centrocampo, la linea difensiva sbaglia completamente il fuorigioco salendo in ritardo – o rimanendo ferma, nel caso di Tavares e Lazzari – permettendo a Tengstedt di passare tra Romagnoli e Gila e di arrivare indisturbato a tu per tu con Provedel che non può nulla.