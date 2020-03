Lazio, giornata speciale per Thomas Strakosha che oggi compie 25 anni: questo il messaggio di Lucas Leiva

Non sarà di certo un compleanno come gli altri quello di oggi per il portiere biancoceleste Strakosha. I messaggi di affetto però sono tanti e tra questi c’è anche quello di Lucas Leiva.

Il brasiliano ha infatti postato una foto con Strakosha corredata dalla didascalia: «Te voglio bene!».