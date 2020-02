Lazio, Giordano: «Lulic potrebbe giocare contro l’Inter»

L’ex attaccante della Lazio, durante la diretta di Radiosei, parla della possibile presenza di Lulic nella sfida contro l’Inter

Senad Lulic ha saltato l’ultima sfida di campionato contro il Parma per un problema alla caviglia.

Secondo Bruno Giordano, il capitano della Lazio però potrebbe essere presente nel big match contro l’Inter. Infatti, hai microfoni di Radiosei, l’ex attaccante ha detto: «Credo che Senad possa giocare contro i nerazzurri malgrado il problema alla caviglia. Dipende anche dalla sopportazione del dolore, ma penso che con un’infiltrazione si possa fare. Con una puntura il suo problema non si aggrava, poi dipende anche dalla condizione fisica e quanto riuscirà ad allenarsi. Ci può stare tutto, dipende molto dall’atleta, ci sono giocatori che giocano anche in condizioni non buone ed altri che si tirano indietro. Nel caso specifico, conoscendo il capitano, se riuscisse ad allenarsi giovedì e venerdì credo si possa fare».