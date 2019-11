Lazio, Giordano: «Milinkovic? Vale 50 milioni. Per l’Europa serve un miracolo»

Lazio, l’ex biancoceleste Bruno Giordano si è soffermato sul momento che sta vivendo la squadra di Inzaghi

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dei prossimi impegni dei biancocelesti in Europa League e in campionato.

«Milinkovic? All’estero può valere di più, al momento credo che il suo valore possa aggirarsi fra i 40-50 milioni. Negli ultimi due anni il giocatore non sta facendo prestazioni da 100 milioni di euro. Europa League? Servirebbe un miracolo, la Lazio deve vincere senza pensare al resto, ma mettendo solo 3 titolarissimi forse si manda il miglior segnale alla squadra. Ne avrei cambiati 4 o 5, anche perché non metti nelle condizioni le seconde linee di fare bene se li scegli tutti insieme di colpo. Se giocano solamente 3 titolari su 11, di certo non puoi pretendere che ci sia uno stadio pieno. Ovviamente il tifoso preferisce andare a vedere Lazio-Juventus e la squadra migliore possibile in campo».