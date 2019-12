Lazio, Giordano: «La più in forma del campionato. Inzaghi coraggioso»

Lazio, le parole di Bruno Giordano dopo la bella vittoria dei biancocelesti contro l’Udinese.

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Bruno Giordano ha commentato la bella vittoria di ieri della Lazio contro l’Udinese: «La Lazio è la squadra più in forma del campionato, le riesce tutto. Crea occasioni con una facilità estrema, è lecito pensare che in una gara secca i biancocelesti possano giocarsela ad armi pari con Juventus o Inter».

«Ora la squadra di Inzaghi è consapevole di poter stare nelle prime posizioni, ne è convinta e lo dimostra.L’entusiasmo in casa Lazio è giusto, specialmente da parte dei tifosi. L’importante è non perdere l’umiltà e mantenere i piedi a terra. Grande merito per questo momento va al mister, che ha il coraggio di far giocate tanti calciatori offensivi tutti insieme senza paura».