Lazio, Giordano: «Immobile ad una sola rete da me? Complimenti, sta facendo cose fantastiche»

Lazio, l’ex bomber biancoceleste ha parlato di Ciro Immobile e dei record che l’attaccante sta superando in questa stagione

Immobile non si ferma più. L’attaccante della Lazio, grazie alla doppietta contro il Brescia, è arrivato a quota 19 reti fino ad oggi. Il numero 17 è a una sola rete dal record di Bruno Giordano che così ha commentato ai microfoni di Radiosei.

«Immobile è arrivato a quota 108 gol, ad una sola rete da me? Complimenti a lui, sta facendo cose fantastiche, queste sono le statistiche che valgono. Prima non si giocava per i record, non c’erano queste statistiche, un giocatore giocava perché dovevi farlo con divertimento e professionalità. Prima non c’erano gli obiettivi personali. Adesso contano anche i dettagli di un giocatore, io per esempio non sapevo che Piola era arrivato a 19 gol. Quello che sta facendo Immobile dimostra che la storia della Lazio ha una grande tradizione di bomber. Brescia-Lazio? Inizialmente sembrava tutto facile, poi la Lazio si è adattata ai ritmi del Brescia e si è complicata. L’errore di Luiz Felipe è un errore come tanti errori che vediamo commettere anche dalle altre squadre e dagli altri giocatori».