Lazio, Giordano: «Hernanes ha fatto più di Milinkovic con questa maglia»

L’ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha commentato la Top11 biancoceleste degli ultimi 10 anni

Giordano, ex biancoceleste – sulle frequenze di Radiosei – ha commentato la Top 11 della Lazio dell’ultimo decennio: «Hernanes ha fatto più di Milinkovic con la maglia della Lazio. Poi uno può preferire il serbo, per quanto mi riguarda scelgo il brasiliano. La fortuna in questi dieci anni è di aver visto tanti calciatori forti. Anche lo stesso Kolarov, poi ha esagerato con la decisione di andare alla Roma».

«Se potrebbero giocare insieme Klose e Immobile? Vicino a Miro può giocare chiunque, è questa la forza dei grandi campioni. Lo dimostra la Lazio attuale in mezzo al campo. Quando hai giocatori di qualità non è mai un problema schierarli insieme».