Bruno Giordano ha parlato della prossima sfida tra il Celtic e la Lazio

Manca davvero poco alla sfida europea tra il Celtic e la Lazio che si terrà a Glasgow. Bruno Giordano, ex attaccante laziale, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per esprimersi sull’atteso match di Europa League. Ecco ciò che ha detto.

PAROLA A GIORDANO – «Contro il Celtic bisogna correre. Non hanno una tecnica importante, ma ritmi forsennati e la Lazio deve dimostrare che sa tenere ritmi europei. Loro ti aggrediranno a tutto campo, sarà un bel banco di prova che la lazio deve superare se vuole fare bene in questa competizione. Dobbiamo pensare partita per partita anche nelle scelte di formazione, altrimenti si va in difficoltà».