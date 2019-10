Celtic, Lennon: «La Lazio è una grande squadra, i ragazzi hanno l’acquolina in bocca…»

Neil Lennon, allenatore del Celtic, ha parlato ai microfoni ufficiali del club della sfida di giovedì in Europa contro la Lazio

Neil Lennon, allenatore del Celtic, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per esprimersi sulla sfida con la Lazio d’Europa League: «Non ci lasceremo trasportare dalla vittoria di sabato. I ragazzi hanno mostrato cosa sono capaci di fare quando la posta in palio è alta. La Lazio è una grande squadra, come il ‘pedigree’. Per i ragazzi è un match importante, hanno già l’acquolina in bocca, così come i tifosi. La squadra sa che lavorando duro potrebbe rendere la vita difficile ai biancocelesti. La Lazio è una delle favorite del girone, lo sappiamo fin dal giorno del sorteggio. Quindi i giocatori disporranno di un sacco di stimoli in più e la stessa cosa varrà per il nostro pubblico. Campionato o Europa? Vogliamo restare primi in classifica, però è altrettanto importante mantenere alta la nostra reputazione in Europa».

GIOCATORI – «Immobile è un attaccante talentoso, di grande valore internazionale. Un bomber accertato. Poi in difesa giocano a tre, normalmente concedono pochi gol, ma nelle ultime settimane hanno subito qualcosa in più. Giocare in casa è un enorme vantaggio e noi dobbiamo fare di tutto per massimizzarlo. Se riuscissimo a vincere la partita, ed è un grosso ‘se’, ci porteremmo in un’ottima posizione all’interno del girone e le nostre chance di passare alla fase ad eliminazione diretta aumenterebbero».