Lazio, Giordano: «Serve un rinforzo a centrocampo con l’uscita di Berisha»

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste in merito alle prossime mosse di mercato dopo l’uscita di Berisha

Berisha sembra essere sempre più vicino all’addio. Se il kosovaro dovesse partire servirebbe perciò un rinforzo a centrocampo. Bruno Giordano ha detto la sua in merito ai microfoni di Radiosei.

«Credo che alla Lazio serva un centrocampista dopo l’addio di Berisha. E’ vero che il kosovaro non ha fatto bene, ma almeno faceva numero, adesso ogni infortunio o squalifica può creare emergenza. Servirebbe un centrocampista dinamico, di gamba. Pensavo a un profilo come Cassata del Genoa, ad esempio. Per la panchina che ha, la stagione della Lazio finora è miracolosa. Più vedo i movimenti di mercato delle altre, più penso che i giocatori della Lazio stiano facendo qualcosa di straordinario, soprattutto perché non aiutati dalla società. Invece di rinforzarci stiamo lavorando sul mercato in uscita».