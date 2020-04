Lazio, senti Gillet: «Secondo Proto Strakosha è molto forte»

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, l’ex portiere del Torino Gillet ha detto la sua sui portieri della Serie A

La crescita di Thomas Strakosha non passa inosservata. Il portiere della Lazio sta dimostrando gara dopo gara di essere uno dei più forti portieri della Serie A. Per dire la sua sugli estremi difensori migliori del campionato è intervenuto, ai microfoni di Tmw Radio, Jean-François Gillet, portiere belga ex Torino.

«Ho parlato con Proto e mi ha detto che Strakosha è tanta roba… E poi ci sono i soliti Handanovic, Szczesny. Buffon ce la farà ancora anche a 70 anni. E poi mi piace Silvestri, protagonista di un’ottima annata col Verona».