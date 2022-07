Lazio, Gila impressiona: sarà lui il titolare a fianco di Romagnoli?

Ottime risposte da Mario Gila nell’amichevole di ieri pomeriggio contro il Qatar: il difensore ha impressionato Sarri

Mario Gila strappa applausi. Il difensore si è rivelato essere una delle note più positive nell’amichevole contro il Qatar. Ha sfruttato l’occasione per mettersi in mostra, non ha sbagliato nulla, è spiccato per cattiveria, velocità e reattività, senza perdere un solo duello individuale e affrontando l’avversario di turno con personalità. Ottimo nei mo- vimenti, sia quando ha cercato l’anticipo che quando ha scelto di intervenire in tackle, risultando praticamente impeccabile in marcatura.

La coppia di centrali Gila-Romagnoli è sembrata molto più avanti nell’intesa rispetto a quella composta da Casale e l’ex difensore del Milan ma serviranno ovviamente altri test per dare dei giudizi più esaustivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.