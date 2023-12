Lazio, Gila alza la voce: il commento social post Cagliari – FOTO

Alza la voce e suona la carica Gila, ecco il commento social del difensore della Lazio dopo la vittoria contro il Cagliari

Gli infortuni rimediati da Romagnoli e Casale oramai due settimane or sono l’hanno chiamato in causa dopo una prima parte di stagione pressoché trascorsa in panchina. Lui ha risposto presente inanellando una serie di prestazioni assolutamente positive. Tra queste troviamo anche quella di ieri sera contro il Cagliari, incorniciata dal difensore della Lazio sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GILA (@mario_gila4)

IL MESSAGGIO – «3 punti importanti che ci danno continuità. Dobbiamo proseguire così».