Lazio, Gigot futuro ancora incerto: operazione alla caviglia in programma, le ultime

Lazio, Gigot: il suo futuro è ancora incerto! Operazione alla caviglia in programma, le ultimissime sul difensore

La stagione della S.S. Lazio subisce un nuovo colpo di scena: Samuel Gigot, difensore centrale francese classe 1993, è ufficialmente fuori dal progetto tecnico guidato da Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo calcio offensivo e organizzato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la decisione non è legata soltanto a questioni tattiche o numeriche. Il problema principale riguarda le condizioni fisiche del giocatore, che non hanno mai garantito continuità allo staff tecnico. Gigot, arrivato in estate con l’obiettivo di rinforzare il reparto arretrato, è stato a disposizione di Sarri soltanto nei primissimi giorni di ritiro, prima che i guai fisici lo costringessero a fermarsi.

Problemi fisici e stop forzato

Il difensore, ex Marsiglia e con esperienza anche in Russia allo Spartak Mosca, soffre da tempo di un infortunio alla caviglia che non ha mai pienamente recuperato. Dopo settimane di terapie conservative e tentativi di rientro, lo staff medico ha stabilito che l’unica soluzione definitiva sia l’intervento chirurgico. L’operazione è già stata programmata per lunedì in Francia, dove Gigot si sottoporrà a un intervento mirato a risolvere definitivamente la problematica.

Impatto sul progetto Lazio

L’assenza prolungata di Gigot costringe la Lazio a rivedere le proprie strategie difensive. Con l’uscita del francese dai piani tecnici, Sarri dovrà fare affidamento su altri elementi della rosa, valutando possibili adattamenti tattici o interventi sul mercato di gennaio. La situazione complica ulteriormente la gestione di una stagione già intensa, tra campionato e impegni europei.

Prospettive future

Per Gigot, il rientro in campo non avverrà prima di diversi mesi. I tempi di recupero dipenderanno dall’esito dell’operazione e dal percorso riabilitativo. La Lazio, dal canto suo, dovrà decidere se reinserirlo nei piani una volta ristabilito o se orientarsi verso altre soluzioni a lungo termine.

Con questa operazione, si chiude di fatto, il capitolo Gigot in maglia biancoceleste. Un’assenza pesante, che priva Sarri di un difensore fisico e d’esperienza, e che apre interrogativi sul futuro del reparto arretrato.