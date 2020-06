Lazio, Giannichedda: «Con la Juventus così per il titolo possibilità al 50%»

Le parole dell’ex biancoceleste Giannichedda in merito alle possibilità concrete che la Lazio ha di vincere lo scudetto

Giuliano Giannichedda, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha espresso la sua opinione sulle possibilità della Lazio di vincere lo scudetto.

«La Champions League è a portata di mano per la Lazio, sarebbe un delitto non andarci con questi punti di vantaggio. Per lo Scudetto vedevo la Juventus leggermente favorita prima della pandemia, ora invece se la Lazio dovesse ripartire con lo stesso entusiasmo, le possibilità sono al 50%, anche se ora anche i biancocelesti giocheranno ogni 3 giorni. Inter? Sei punti non sono pochi ed ha gli scontri diretti ed un calendario favorevole. Si riparte tutti dalla stessa posizione, ma è comunque un’incognita sopratutto nelle prime cinque o sei partite: chi parte indenne, si porta il vantaggio fino alla fine».

ATALANTA – «Era meglio giocare qualche partita prima, per un fattore fisico. Tre mesi senza giocare sono tanti ed anche se si sono allenati non è uguale a giocare una partita».