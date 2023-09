Lazio, cambiano le gerarchie in difesa: Sarri ha un nuovo titolare. Casale, troppo disattento in questo inizio stagione, ha perso il posto

Come scrive il Messaggero Patric ha ribaltato le gerarchie della difesa in casa Lazio.

Dopo mesi difficili il numero 4 sta ritrovando spazio e ora Casale, troppo disattento in questo inizio di stagione, dovrà lottare per tornare il titolare accanto a Romagnoli. Col Monza quindi è prevista di nuovo la coppia vista in Champion League.