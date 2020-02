La Lazio corre verso il record di punti con tre mesi d’anticipo

La Lazio corre verso il record di punti. A tre mesi dal termine del campionato, i biancocelesti possono arrivare a 59 punti

Una stagione fatta di record infranti e tabù sfatati. La Lazio viaggia a ritmi impressionanti, anzi, lo fa con tre mesi d’anticipo: infatti, come riporta il Corriere dello Sport, contro il Genoa i biancocelesti avranno la possibilità di arrivare a quota 59 punti. Esattamente quelli maturati al termine della scorsa stagione…ma con tre mesi d’anticipo.

La squadra di Inzaghi corre verso il record e a maggio potrà mettere in banca uno score più alto sia della Lazio di Eriksson (anche se giocava in un campionato a 18 squadre, quindi con 4 gare in meno) che di quello di due anni fa.

Adesso, però, testa alla trasferta di Genova: il record passa anche da lì.