La gara valida per gli ottavi di Coppa Italia 2023/2024 tra Lazio e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca live

La Lazio fa il suo esordio in Coppa Italia contro il Genoa, nella gara valida per gli ottavi di finale. I biancocelesti di Maurizio Sarri cercano una prestazione convincente per riconciliarsi con i tifosi dell’Olimpico e passare il turno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Lazio Genoa 1-0: sintesi e moviola

Si parte all’Olimpico!

5′ – GOL DELLA LAZIO! Grande break di Pellegrini, cross in mezzo e Guendouzi a rimorchio batte imparabilmente Leali

11′ – OCCASIONE PER IL GENOA! Errore di Gila in uscita, Retegui gli scippa palla e impegna Provedel: blocca il portiere biancoceleste

18′ – ALTRA OCCASIONE PER IL GENOA! Retegui in area calcia clamorosamente alto dopo un liscio di Patric

25′ – Kutlu dal limite: palla alta. Insiste il Genoa

27′ – Infortunio per Isaksen, entra Felipe Anderson

30′ – LAZIO AD UN PASSO DAL RADDOPPIO! Guendouzi pesca Pedro con una palla geniale in area, Leali compie un grande intervento su Pedro

36′ – Ci prova Retegui di testa sugli sviluppi di una punizione. Blocca facile Provedel

42′ – PERICOLOSO FELIPE ANDERSON! Il brasiliano in area incrocia col destro su cross di Patric, palla a lato di poco

45′ – Due minuti di recupero

47′ – Termina il primo tempo

Migliore in campo Lazio

A conclusione del match

Lazio Genoa 1-0: risultato e tabellino

5′ Guendouzi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Kamenovic, Ruggeri, Marusic, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Sana Fernandes, Immobile, Gonzalez. All.: Sarri.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Dragusin, Matturro; Hefti, Jagiello, Kutlu, Thorsby, Galdames; Martin; Retegui. A disposizione: Martinez, Sommariva, Vasquez, De Winter, Haps, Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Puscas, Fini. All.: Gilardino

AMMONITI

ESPULSI