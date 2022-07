Lazio Genoa, Sarri striglia la squadra: il messaggio del tecnico

Maurizio Sarri non ci sta e dopo il pesante KO rimediato contro il Genoa in amichevole ha strigliato la Lazio: atteggiamento da rivedere

A Maurizio Sarri non è proprio andato giù l’atteggiamento della Lazio nell’amichevole di ieri pomeriggio contro il Genoa. Un pesante 4-1 che ha messo in evidenza i vecchi difetti del pacchetto arretrato nonostante sia quello per ora rinnovato in larga parte.

Aldilà degli automatismi però, che vanno ovviamente ricercati nel lavoro quotidiano, è stata la predisposizione molle della squadra a mandare su tutte le furie il Comandante. Il Messaggero riporta alcuni virgolettati riportati dallo stesso Sarri alla squadra alla fine del match: «Mai più un atteggiamento simile. Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione e superficialità». A poco più di due settimane dall’inizio del campionato il cartello in casa Lazio recita ancora lavori in corso.