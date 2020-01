Genoa, Pandev: «Contro la Roma, è sempre un derby. Speriamo segni Behrami…»

La Roma va in casa del Genoa dove incontrerà due vecchie conoscenze della Lazio: Pandev e Behrami

Mentre la Lazio ospita la Sampdoria, la Roma va in casa del Genoa. I giallorossi incontreranno un vecchio «nemico»: Goran Pandev. L’attaccante che ha bucato più volte la porta dei cugini e si prepara per farlo ancora, con lo stesso agonismo che aveva negli anni vissuti all’ombra del Colosseo: «Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo con un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica», ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport.

E, in questa parentesi di campionato, tra le fila del Grifone, si è unito proprio lo svizzero: «Speriamo che domenica segni ancora Valon, ma l’importante è vincere e non il marcatore».