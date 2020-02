Lazio, Agostinelli: «Importante non sottovalutare il Genoa»

Lazio, Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista del match contro il Genoa

La Lazio di Simone Inzaghi vuole continuare a sognare, e per farlo, servirà una prova di forza e carattere anche in un campo pericoloso come quello di Marassi. A pochi giorni di distanza dal match, è intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex calciatore biancoceleste, Andrea Agostinelli, che si è così espresso sulla partita:

«Genova meta scorbutica, tanto più alle 12.30. La spinta del pubblico biancoceleste sarà fondamentale, il morale è a mille, ma soprattutto non bisogna sottovalutare gli avversari. Vorrei vedere una Lazio consapevole, ma non strafottente e soprattutto rispettosa dell’avversario. Potrebbe venir fuori anche una battaglia in campo, come spesso accade a Marassi».