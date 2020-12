Lazio, gennaio “casalingo”: 4 gare su 6 all’Olimpico per i biancocelesti

Il gennaio che sta per iniziare sarà un mese importante per la Lazio per tentare di approdare ai quarti di Coppa Italia e per recuperare terreno in campionato. I capitolini affronteranno infatti solo due trasferte dal 3 al 25 del primo mese del nuovo anno, con Genoa (3 gennaio) e Parma (10 gennaio). Le altre sfide saranno giocate – pur senza pubblico – a Roma: prima la Fiorentina nel giorno dell’Epifania, poi il derby del 15 gennaio (venerdì alle ore 20.45), il Parma in Tim Cup il 21 alle ore 21.15 e infine il Sassuolo il 24 gennaio alle ore 18.