Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ha fatto i suoi auguri alla Lazio, in vista dei 120 anni: il messaggio su Facebook

La Lazio è soprattutto dei suoi tifosi. Anche di quelli che per lei hanno perso la vita, come Vincenzo Paparelli. La stessa passione, però, vive ancora in Gabriele, suo figlio che – a poche ore dal 120esimo compleanno del club – dedica un bel pensiero sul proprio profilo Facebook: «Il mio cuore, la mia sofferenza, il mio amore per te!».