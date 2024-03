Lazio, Immobile farà le sue valutazioni: gli scenari sul futuro del capitano, che potrebbe lasciare a fine anno

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sembra ci sia ancora totale incertezza riguardo il futuro di Ciro Immobile con la Lazio.

Il capitano, che ha già rifiutato le sirene arabe in estate, non sta vivendo la sua migliore stagione in carriera e starebbe valutando le migliori ipotesi sul suo futuro. Il suo contratto scade nel 2026 ed il club non ha intenzione di metterlo alla porta. In cuor suo il capitano sa che un’eventuale offerta importante dall’Arabia potrebbe farlo vacillare. Peseranno sicuramente il piazzamento finale in campionato e un possibile cambio di guida tecnica.