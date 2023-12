Attraverso i propri profili social, la Lazio ha ricordato l’ultimo successo, quello del 2018, col Frosinone all’Olimpico:

2018, our last league match at home 🆚 Frosinone#LazioFrosinone | #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/HHdNQAHxpW

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 28, 2023