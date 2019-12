La Lazio ed il fortino Olimpico: mai perso in casa

La Lazio in casa è un autentica macchina da guerra: vinte 6 gare su 8. Questo lascia ben sperare per l’imminente futuro

In casa si sa, è il padrone a dettare legge e la Lazio sembra aver preso in parola questo diktat.

Sono 8 le partite che la squadra di Inzaghi ha giocato nel proprio stadio e ha sempre fatto punti: 6 vittorie e 2 pareggi. L’Olimpico si è trasformato nel Fersini di Formello, diventando il posto felice della società capitolina. Chiunque abbia dovuto affrontare la Lazio nella città eterna, ha dovuto abbassare il capo accettando l’imposizione dei biancocelesti. Per il proseguo della cavalcata laziale, alla rincorsa di un meraviglioso sogno, questo dato lascia ben sperare per l’imminente futuro. Infatti la corazzata capitanata da Lulic, nei prossimi mesi si allontanerà da Roma solo una volta. L’unica trasferta nel mese di gennaio sarà quella di Brescia, poi si giocherà sempre all’Olimpico (compreso anche il derby «fuori casa»). La Lazio allora potrà fare affidamento sulla spinta del proprio popolo, che fino a questo momento non è mai mancato ed ha contribuito alla realizzazione di questo trend. Inzaghi e i suoi hanno la possibilità di continuare la volata verso la Champions contando sull’aiuto del proprio pubblico e rendendo lo stadio del CONI sempre più bianco e azzurro.