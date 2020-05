Lazio, a Formello solo Alia e Guerrieri: la situazione di Proto e Strakosha

Lazio, i due portieri biancocelesti, Strakosha e Proto, sono alla prese con alcuni problemi fisici. A Formello solo Guerrieri e Alia

In questo periodo di stop forzato del campionato mister Inzaghi sta cercando di recuperare al meglio tutti quei giocatori che prima dello stop non erano al massimo della forma. Oltre a Lulic e Leiva che hanno subito due operazioni ci sono anche Strakosha e Proto.

Come riporta il Corriere dello Sport in queste settimane di allenamenti individuali a Formello c’erano solo Guido Guerrieri e Marco Alia. Strakosha è infatti alle prese con un’infiammazione al piede e sta facendo un lavoro di fisioterapia in piscina. Nessun dubbio comunque che alla ripresa ci sarà lui a difendere i pali. Qualche problemino anche per Silvio Proto che si trova ancora in Belgio per un problema al polso. Anche lui al ritorno dovrà osservare 14 giorni di quarantena.