Lazio Fiorentina, Viviano: «La rosa dei viola è migliore, non mi stupisce che vinca a Roma»

Lazio Fiorentina, le parole di Viviano: «Tolte alcune singolarità, credo che la rosa dei viola sia migliore della loro e in grado di vincere a Roma»

Emiliano Viviano, ex portiere e grande tifoso della Fiorentina, in una intervista a TV Play ha parlato della vittoria dei viola contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

VITTORIA FIORENTINA – «La Fiorentina è partita bene, ha fatto 20 minuti di gara e poi ha giocato la Lazio, sinceramente. La Lazio ha avuto un blackout, ma in generale la Fiorentina non mi è piaciuta. Ovvio poi che giocava una partita difficile contro una squadra forte, in uno stadio difficile. La Lazio sta facendo un campionato importante. L’atteggiamento della Fiorentina posso capirlo, ma non mi è piaciuto. Il periodo era difficile, c’erano state anche critiche eccessive e si è discusso di molte cose compreso il possibile esonero di Palladino, però continuo a pensare che la Fiorentina sia una squadra forte, che può andare a vincere a Roma».

CONFRONTO TRA LE ROSE – «La Lazio non ha avuto molte occasioni, per merito dei viola, ma la Fiorentina è una squadra forte che può pensare di andare in vantaggio 2-0 a Roma e poi continuare a giocare senza rintanarsi nella propria metà campo. Quando critico la Fiorentina è perchè mi aspetto che la squadra sia consapevole del proprio valore: al netto di qualche singolo della Lazio che fa la differenza, Tavares, Gila, Zaccagni, Rovella, quello viola è un organico più forte di quello biancoceleste nel complesso. Penso che la media dei calciatori della Fiorentina sia migliore di quella della Lazio».

OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Comprendo i tifosi che in un campionato in cui Juventus, Milan e Roma fanno fatica spingano affinché la Fiorentina ne approfitti perchè potrebbe non ricapitare, ma non capisco i tifosi viola che criticano la società dicendo che ‘con due acquisti’…ma che ca**o abbiamo preso Colpani, Gudmundsson, Pongracic, Adli…è arrivato un bel giocatore come Folorunsho… ma chi devono prendere, che siamo il PSG? La Lazio fatica a prendere un centrocampista di riserva…».