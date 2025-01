Lazio Fiorentina, Rambaudi: «Non avere Tavares influirà; i viola soffrono quel tipo di gioco»

Le parole di Roberto Rambaudi in vista di Lazio Fiorentina: «Non avere Tavares influenzerà le opzioni di Baroni con i viola»

Intervistato sulle frequenze di Radiosei, l’ex calciatore della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato in vista della sfida di domani sera contro la Fiorentina.

FIORENTINA – «Immagino che Palladino preparerà bene la sfida, senza concedere ripartenze. In fase di non possesso, si dovrà pressare con i tempi giusti senza far ragionare i due di centrocampo. Gudmundsson? Loro nelle ripartenze vengono avanti con tanti uomini, bisognerà stare attenti e fare la Lazio. Bisogna fare attenzione a Kean, con lo spazio davanti ti creano delle problematiche questo calciatori qui. Lui ha trovato continuità davanti alla porta. Loro hanno difficoltà, che noi dobbiamo evidenziare con la nostra aggressività».

LAZIO – «Non avere Tavares influisce sulle opzioni possibili, Pellegrini deve essere bravo a mettere palle importanti; ha il piede per poterlo fare. Vanno messi palloni forti, tesi, cercando l’anticipo di Castellanos e Dia; i viola soffrono queste letture».