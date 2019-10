Lazio, domani la conferenza di mister Inzaghi alle 13.30

La Lazio si prepara per la Fiorentina, domani mister Inzaghi presenterà la gara durante la canonica conferenza della vigilia

Archiviata la parentesi dell’Europa League, tornano gli impegni della Serie A. Per la Lazio, solo poche ore per presentare la gara contro la Fiorentina: poco meno di 48 per mettersi alle spalle la sconfitta contro il Celtic e perfezionare le scelte tattiche. Domani, alle 13.30, mister Simone Inzaghi presenterà la gara di Firenze rispondendo alle domande dei cronisti presenti nella canonica conferenza stampa.