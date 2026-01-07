 Lazio Fiorentina 1-1 LIVE: vantaggio di Cataldi, pareggio immediato di Gosens - Lazio News 24
Lazio Fiorentina 1-1 LIVE: vantaggio di Cataldi, pareggio immediato di Gosens

12 minuti ago

As Roma 07/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Mattia Zaccagni-Dodo

Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

La Lazio e la Fiorentina si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico sotto la direzione del signor Simone Sozza della sezione di Seregno. La squadra allenata dal tecnico Maurizio Sarri affronta quella di Paolo Vanoli nella sfida valida per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LAZIO FIORENTINA 1-1

66′ Biancocelesti pericolosi ad ondate, Zaccagni spreca una buonissima occasione tenendo troppo la palla all’interno dell’area

60′ Sostituzione – Kean rileva Piccoli

56′ Gosens trova subito il gol del pari! Assist perfetto di Fagioli che serve l’ex Inter, il quale fulmina Provedel con un diagonale che va ad insaccarsi nell’angolino opposto

55′ Ammonizione per Parisi

53′ CATALDIIIIIII, CHE GOLLLL! Il centrocampista raccoglie la palla al limite, dribla un avversario e serve Vecino. L’uruguaiano chiude l’uno-due e mette il compagno a tu per tu con De Gea, dove Cataldi non sbaglia

48′ Toscani ancora pericolosi! Palla verso il primo palo alla ricerca di Gudmundsson che colpisce di tacco, para il portiere dei biancocelesti

46′ Mandragora prova subito a spavenatare Provedel, ma Lazzari lo chiude bene

Inizia il secondo tempo

Finisce il primo tempo: intervallo

48′ Corner dalla destra alla ricerca di Gila, la difesa viola respinge verso Isaksen: tiro al volo e palla altissima

3 minuti di recupero

39′ Cancellieri prova a rendersi pericoloso: l’attaccante di Sarri riceve palla sulla sinistra e cerca subito la conclusione. Palla alta sopra alla traversa della porta difesa da De Gea

31′ Palla pericolosa di Parisi per Piccoli, l’ex attaccante del Cagliari non controlla per pochi centimetri all’interno dell’area di rigore bianceleste

30′ Infortunio per Basic, il quale lascia il campo toccandosi l’anca: Vecino entra al suo posto

26′ Ammonizione per Cancellieri

21′ Ammonizione per Gosens

20′ Ammonizione per Pongracic

17′ Occasioni in serie per i biancocelesti! Gila viene murato prima da Fagioli sulla linea, dopo da Mandragora sul tap in

16′ Isaksen spreca tutto! Ripartenza veloce in due contro due, sbaglia sull’ultimo passaggio per Cancellieri e vanifica una grande occasione

14′ Grande occsione! Basic si rende pericoloso con una conclusione dopo un inserimento, parata di De Gea

10′ Guendouzi si defila e entra in area di rigore da destra, traversone per Isaksen: l’attaccante viene anticipato, ma l’arbitro segnala una rimessa dal fondo

5′ Cancellieri riceve palla sulla destra e prova subito il tiro a giro, Pongracic lo mura

Inizia la partita dell’Olimpico!

TABELLINO LAZIO FIORENTINA 1-1

GOL: 53′ Cataldi (L), 56′ Gosens (F)

AMMONIZIONI: 20′ Pongracic (F), 21′ Gosens (F), 26′ Cancellieri (L), 55′ Parisi (F)

ESPULSIONI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic (29′ Vecino); Isaksen, Cancellieri, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Behlayane, Hysaj, Pedro, Prostvgaard, Rovella, Serra, Tavares. Allenatore: Maurizio Sarri

FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli (60′ Kean), Gudmundsson. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Fortini, Kospo, Kouadio, Koauamé, Marì, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Sohm, Solomon. Allenatore: Paolo Vanoli

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno

1° ASSISTENTE: Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia

2° ASSISTENTE: Vittoria Gioia della sezione di Nola

QUARTO UOMO: Valerio Crezzini della sezione di Siena

VAR: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

AVAR: Alessandro Prontera della sezione di Bologna

