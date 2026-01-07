De Grandis: «Sono spaventato da come continuerà il calciomercato della Lazio! Ora...» - Lazio News 24

Stefano De Grandis ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato della Lazio e sul possibile innesto al posto di Valentin Castellanos

Il calciomercato della Lazio è nel vivo, e la dirigenza biancoceleste sta operando con determinazione, ma non mancano le divisioni all’interno della tifoseria. Con le cessioni di Castellanos e Guendouzi, la società ha ottenuto importanti incassi, ma al momento ha puntato solo su Petar Ratkov come nuovo acquisto in attacco.

Questi movimenti stanno suscitando opinioni contrastanti, come ha sottolineato il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Le opinioni di De Grandis sul mercato della Lazio

De Grandis ha condiviso il suo scetticismo sul futuro del mercato biancoceleste. «Sono spaventato da come potrà continuare il mercato», ha dichiarato, evidenziando le difficoltà in casa Lazio. Nonostante le cessioni, che secondo lui sono «economicamente giuste», il giornalista rimane curioso di vedere come la società si muoverà nei prossimi giorni.

Tuttavia, l’attenzione di De Grandis si concentra soprattutto sulle richieste del tecnico Maurizio Sarri. «Sarri va seguito, se chiede dei giocatori bisogna puntare su quelli», ha commentato, suggerendo che la Lazio potrebbe provare un colpo su Loftus-Cheek, nonostante il Milan non sembri disposto a privarsi del centrocampista inglese.

Su Ratkov: “Un acquisto che ha senso”

Parlando di Petar Ratkov, acquistato dalla Lazio come sostituto del partente Castellanos, De Grandis non si è nascosto. «Ratkov lo voglio vedere, se farà male sarò il primo a criticarlo», ha ammesso, ma ha anche sottolineato che l’acquisto ha un senso. Con una media di più di un gol ogni due partite, l’attaccante serbo sembra promettere bene, ma sarà solo sul campo che potrà dimostrare se è all’altezza delle aspettative.

La Lazio senza attaccanti, una situazione che preoccupa

Un altro tema che ha suscitato preoccupazione in Stefano De Grandis è la situazione dell’attacco della Lazio. «La Lazio non ha una progettualità», ha affermato, criticando la scelta della squadra di presentarsi senza attaccanti, sebbene la motivazione legata all’assenza di Noslin fosse dovuta a una decisione arbitrale controversa.

«Presentarsi oggi senza attaccanti è grave», ha concluso, mettendo in evidenza come una progettualità più solida sia necessaria per rispondere alle sfide della stagione.

