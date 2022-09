Lazio, presentata l’iniziativa Tutti per lo Sport, lo Sport per tutti

Presentata l’iniziativa Tutti per lo Sport, lo Sport per Tutti, che prenderà durante il match tra Lazio e Feyenoord

Presentata l’iniziativa Tutti per lo Sport, lo Sport per Tutti, che prenderà durante il match tra Lazio e Feyenoord. Il tutto è stato spiegato sul sito ufficiale del club.

«Ancora una volta la famiglia biancoceleste assieme alla Fondazione S.S. Lazio 1900 si dimostra pioniera in quanto a iniziative dall’alto impatto sociale e punto di riferimento per quanto riguarda la valorizzazione del vero spirito olimpico: massimo rispetto e massima collaborazione con l’avversario per portare sollievo – attraverso lo sport – anche ai più deboli», questo quanto detto dal presidente Lotito.

A parlare sono stati anche la Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 Gabriella Bascelli e del Presidente Antonio Buccioni: «Siamo molto emozionati per la riuscita di questa iniziativa perché da un lato dimostra lo spirito europeo di coesione che ci accomuna alla consorella del Feyenoord, con la quale siamo impegnati fianco a fianco – in seno all’EMCA – in progetti a tutela dei più deboli; dall’altro che il movimento Lazio è unico e irripetibile; siamo tantissime discipline sportive nella Polisportiva più grande d’Europa, ma un’unica grande famiglia».

Presente anche Ton Strooband, direttore della Feyenoord Foundation: «Sono felice di essere di nuovo a Roma e poter dimostrare con l’esempio dei fatti lo spirito sportivo che ci accomuna alla Lazio, l’orgoglio per la nostra dimensione sportiva e la centralità della vocazione sociale nel nostro sforzo quotidiano di rendere la società più giusta attraverso lo sport».