Lazio, febbraio da Champions: tutto in 5 partite. Si parte dal Cagliari

La Lazio inizia un mini ciclo impegnativo in questo mese di febbraio che mostrerà le reali ambizioni della squadra di Inzaghi

Un febbraio da Champions per la Lazio. Cinque partite in venti giorni per indirizzare la stagione. In campionato — con Cagliari, Inter, Sampdoria e Bologna per la scalata al vertice — e nella super sfida contro il Bayern negli ottavi di Champions. Per dare continuità all’ottimo rendimento del 2021, con 16 punti conquistati (nessuno in A ha fatto meglio), Inzaghi ha bisogno di tutta la rosa a disposizione.

Come ricorda Repubblica, non ha mai potuto contare sull’intero gruppo, il tecnico: ogni volta che rientrava un giocatore, ne perdeva un altro. All’appello adesso mancano Cataldi e Caicedo, sulla via del recupero, oltre al lungodegente Luiz Felipe e Strakosha. Per non avere ulteriori defezioni, alla vigilia di un mese così delicato, a Formello cercano di gestire le forze. Proprio in quest’ottica, da due giorni Radu viene lasciato parzialmente a riposo. Affaticato dopo Bergamo, oggi farà il provino decisivo: in caso di forfait, contro il Cagliari è pronto Hoedt. In mezzo al campo, pienamente recuperato Milinkovic. In attacco, ovviamente, ci sarà Immobile insieme a Correa.