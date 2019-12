Luca Falbo è uno dei migliori giocatori del campionato Primavera 1 TIM

Luca Falbo, classe 2000 della Primavera biancoceleste di mister Menichini, si sta confermando su ottimi livelli con indosso la casacca della Lazio. Contro i pari età del Napoli – sfida del 14 dicembre – il ragazzo di Chivasso ha offerto una grande prestazione, mettendo in mostra le proprie doti balistiche con un gran gol da fuori area.

LE CARATTERISTICHE DI FALBO – L’ex Roma è un giocatore che fa della precisione la propria forza, non a caso tutti i calci piazzati sono di sua competenza. Falbo, però, non è un giocatore di sola qualità ma anche di quantità. Non è raro, infatti, vederlo rincorrere gli avversari per strappargli la palla dai piedi, per poi reimpostare l’azione a beneficio dei propri compagni. Una delle piacevoli rivelazioni di quest’anno.