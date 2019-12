Lazio, Falbo ricorda l’esordio: «Spero sia solo l’inizio, è un sogno» FOTO

Luca Falbo, difensore della Lazio Primavera, ha ricordato l’esordio con la maglia della prima squadra nella gara contro il Rennes

Una serata che ha segnato la fine del percorso europeo della Lazio, ma che ha sancito l’inizio dell’aventura in prima squadra per Luca Falbo. Il difensore della Primavera che ha fatto il suo esordio tra i grandi nella partita contro il Rennes: un’emozione indescrivile per il ragazzo che ha voluto ricordare quel momento su Instagram. Le sue parole: «Desideravo questo momento da quando ho iniziato a tirare i primi calci al pallone a 5 anni. Spero sia solo l’inizio di un lungo cammino pieno di gioie e soddisfazioni. Ringrazio i miei genitori, mia sorella, familiari e amici che mi hanno aiutato a realizzare questo mio sogno!».