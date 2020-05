Lazio eSports, sconfitta contro la Spal ma semifinale conquistata FOTO

La Lazio eSports perde nella partita odierna contro la Spal ma raggiunge comunque la semifinale della Macron eSports Cup

E’ iniziata ieri la Macron eSports Cup per FIFA20. La Lazio eSports, con tre vittorie su tre, ha chiusa la prima giornata in testa alla classifica.

Oggi Fabio_ulous ha giocato contro la Spal alle 18:00 e non è riuscito a fare en plein: contro il pro player ferrarese è arrivata una sconfitta per 2-1. Ciò non ha fermato però il laziale ad accedere alla semifinale che si terrà alle 20:30 contro il Bologna ed andrà in onda sul canale Twitch biancazzurro.