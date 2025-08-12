Lazio, quando è previsto l’esordio della nuova terza maglia svelata finalmente ai tifosi nella giornata di ieri dopo una lunghissima attesa

La S.S. Lazio ha svelato ufficialmente la sua nuova terza maglia, un kit che ha suscitato grande interesse e attesa tra i tifosi. Presentata sul sito e sui canali social del club, la divisa si distingue per un profondo colore blu navy e, soprattutto, per il ritorno di un simbolo iconico.

Il comunicato ufficiale descrive la maglia come un tributo alla storia del club, con lo storico stemma di fine anni ’70, l’aquilotto stilizzato, applicato in rilievo sul petto. Questo emblema, dal tratto grafico “estremamente futuristico”, è anche riproposto come elemento decorativo su tutta la parte frontale della maglia, attraverso la tecnica della sublimazione. Un design che fonde tradizione e modernità.

L’uscita della maglia, attesa da giorni, non è stata priva di imprevisti. Inizialmente, si prevedeva che il kit facesse il suo esordio nella partita amichevole contro il Burnley in Inghilterra. Tuttavia, un problema cromatico ha costretto a un cambio di programma: la maglia del Burnley era troppo scura e simile a quella della Lazio, rendendo impossibile l’utilizzo della nuova divisa.

Come riportato da Il Messaggero, il debutto ufficiale della terza maglia “blu navy” è stato quindi posticipato. L’attesa dei tifosi finirà sabato sera, in occasione dell’ultima amichevole estiva della squadra di mister Sarri. La partita, che si giocherà a Rieti contro l’Atromitos, sarà l’occasione per vedere in campo per la prima volta i giocatori con la nuova, attesissima, divisa. Un’occasione perfetta per celebrare un pezzo di storia della Lazio in vista della nuova stagione.