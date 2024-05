Lazio Empoli, info e dettagli per i biglietti in Curva Maestrelli

Lazio Empoli, info e dettagli per gli abbonati in Curva Maestrelli. Il comunicato ufficiale della società

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha voluto fornire dei dettagli importanti relativi alla sfida tra i biancocelesti e l’Empoli. Il comunicato:

La S.S. Lazio ricorda a tutti i possessori di abbonamento o biglietto in Curva Maestrelli e Distinti Sud Est che per la gara Lazio-Empoli di domenica 12 maggio, a causa degli internazionali di Tennis, non potranno accedere dai soliti varchi di Viale delle Olimpiadi ma da Piazza Lauro De Bosis.